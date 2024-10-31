Эксперты подсчитали, на что россияне тратят больше всего денег

Россияне тратят больше всего денег на еду, аренду жилья и выплату ипотеки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

«Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%)», — отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, реже всего арендуют жилье и выплачивают ипотеку бухгалтера и финансисты (35%), а чаще всего — средний и высший менеджмент (59%).

В числе регулярных трат россиян: расходы на еду (91%), коммунальные услуги (77%), а также связь, телевидение и интернет (72%). Кроме того, за последние три года выросли траты на детей (с 31% в 2021-м до 39% в 2024-м) и одежду (с 56% в 2021-м до 65% в 2024-м), проанализировали авторы исследования.

Также выяснилось, что количество россиян, использующих кредитные карты при нехватке денег, выросло на 10 п.п. за три года и составило 36%.

Исследование проводилось на территории России с 1 по 16 октября, его участниками стали 4,5 тысячи человек.

В начале октября кандидат экономических наук Юлия Соболева отмечала, что средняя зарплата россиян в июне 2024 года составила 89 тыс. рублей. 35,9% расходов граждан приходилось на продукты питания и 2,2% — на услуги предприятий сферы общественного питания (всего 38,1%).

Ранее стало известно, на чем россияне стали чаще экономить.