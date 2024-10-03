Стало известно, сколько россияне тратят на еду

Средняя зарплата россиян в июне 2024 года составила 89 тыс. рублей. 35,9% расходов граждан приходится на продукты питания и 2,2% — на услуги предприятий сферы общественного питания (всего 38,1%). Иными словами, это сумма в размере почти 40 тыс. рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Соболева на основе анализа статистики госведомств.

«Минимальная сумма расходов на еду для среднего россиянина может варьироваться в зависимости от региона, образа жизни и предпочтений в питании. Если говорить о минимальных расходах, россиянин тратит на базовый набор продуктов (хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо) 6,7 тыс. рублей (по состоянию на август 2024 года). Расходы на еду, действительно, являются одной из основных статей бюджета большинства россиян. Продукты питания занимают значительную часть семейного бюджета, особенно в условиях экономической нестабильности и инфляции», — отметила Соболева.

По данным Росстата, расходы на услуги, в том числе медицинские и образовательные, составляют в среднем 7,6 % доходов населения, содержание жилья — 10,4%, предоставление услуг связи — 2,7%, проезд в транспорте — 2,2%, прочие бытовые услуги — 4,9%, расходы на непродовольственные товары, в том числе лекарства, — 34,1%.

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала три способа сэкономить на еде без потери качества. Это планирование рациона заранее, составление списка товаров перед походом в магазин, домашние заготовки.

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