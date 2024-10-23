Cтало известно, на чем россияне стали чаще экономить

В 2024 году россияне изменили подход к распределению своих расходов, чаще отказываясь от ремонта жилья, но реже экономя на отпуске. 34% опрошенных россиян в этом году решили снизить траты на ремонт квартир, загородных домов или вовсе отказаться от этого, следует из опроса, проведенного сервисом Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

В прошлом году желающих сэкономить на ремонте было 24%. Одной из причин роста их доли стало повышение цен на строительные материалы и услуги, связанные с ремонтом. По данным Росстата, за последние 12 месяцев стоимость товаров и услуг для ремонта увеличилась на 8–11%. По словам аналитиков сервиса, еще одной причиной сокращения трат на ремонт могла стать ограниченность ассортимента на рынке. Эксперты добавили, что тенденция отказа от крупных покупок прослеживается и в отношении товаров длительного пользования — мебели, бытовой техники и автомобилей.

При этом затраты на отдых, наоборот, стали предметом меньшей экономии. В 2024 году только 29% опрошенных заявили, что сократили расходы на отпуск, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 37%. Это может быть связано с так называемым отложенным спросом — в предыдущие годы многие россияне откладывали отпускные поездки или проводили их с меньшими затратами. По мнению генерального директора Moneyman Александра Пустовита, важную роль в нежелании экономить на отпуске сыграли стресс и чувство неопределенности в будущем, что побудило граждан ценить возможность отдыха здесь и сейчас.

Опрос проводился с 1 по 14 октября 2024 года и охватил 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.

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