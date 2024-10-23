«Газпром нефть» создала бренд зарядной инфраструктуры для электромобилей

«Газпром нефть» зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд «Розетка». Под ним планируется развивать собственную электрозарядную инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях.

Сейчас сеть «Газпром нефти» включает более 60 электрозарядных станций, оснащенных отечественным оборудованием. Время зарядки электромобиля составляет 25–30 минут в зависимости от емкости батареи. В 2025 году число станций планируют увеличить до 140.

Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский назвал рынок услуг для электромобилей быстро развивающимся направлением.

«Для компании важно выделить свое предложение с помощью уникальных и запоминающихся атрибутов. Регистрация собственного розничного бренда позволит создать единый надежный сервис обслуживания клиентов с высокими стандартами качества», — заявил он.