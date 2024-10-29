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Россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована

«Метриум»: россияне купили треть новых квартир на этапе котлована в июле-сентябре

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Depositphotos

В настоящее время в «старой» Москве продается 13,06 тыс. квартир и апартаментов на этапе котлована. Это 24,7% от общего предложения новых квартир. В июле — сентябре россияне купили 4139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства (31,7% сделок по покупке строящегося жилья). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).

«Строительство жилых и апарт-комплексов делится на три основных стадии: работы на котловане, монтаж этажей, отделка фасадов и внутренних помещений. Текущая доля сделок на котловане является максимальной за два года. В третьем квартале 2022 года показатель составил 34,9%», — отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева объяснила тенденцию не только увеличением предложения на начальном этапе строительства, но и скидками от застройщиков жилья на этапе котлована. По словам эксперта, на динамику сделок влияют популярные программы рассрочек, которые лучше всего брать именно на старте реализации проектов. В таком случае выше вероятность оформления ипотеки по выгодной ставке на остаток суммы, уточнила Арцибашева.

По данным компаний, на этапе монтажа этажей в «старой» Москве продается 23,06 тыс. квартир и апартаментов, что составляет 45,5% от суммарного предложения. На этапе отделки в продаже находится 10,29 тыс. квартир и апартаментов, то есть 19,5% от общего предложения. На готовые варианты приходится 6,5 тыс. квартир и апартаментов – 12,3% экспонируемых лотов на первичном рынке «старой» Москвы.

Ранее покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки.

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