Россиян предупредили о подорожании блюд для новогоднего стола

Расходы на приготовление салата «Сельдь под шубой» в этом году могут возрасти на 8-10% из-за ожидаемого повышения цен на соленую сельдь в декабре. Хотя с января по октябрь 2024 года цена на этот продукт снизилась на 2,5%, к концу года традиционно прогнозируется рост цен, связанный с увеличением спроса. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

По ее оценке, стоимость приготовления салата «Оливье» также увеличится. Основным фактором станет подорожание яиц: с начала года их цена выросла на 22,98%, а к декабрю прогнозируется дальнейший рост на 5-7% в зависимости от категории, допустила экономист.

Степанычева добавила, что сокращение вылова лососевых рыб привело к росту цен на красную икру. В октябре цена на икру увеличилась на 5%, и к декабрю этот показатель может достичь 20%.

При этом на шампанское существенного скачка цен экономист не ожидает. Последнее значительное повышение стоимости игристых вин произошло в сентябре 2024 года и составило около 8%, напомнила эксперт.

По мнению Степанычевой, несмотря на рост цен на традиционные блюда, динамика их потребления не изменится, и спрос на продукты для новогоднего стола традиционно останется высоким.

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