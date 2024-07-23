Против компании «Акрихин» возбудили дело из-за лекарства от диабета

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении фармацевтической компании «Акрихин», которой инкриминируется нарушение закона «О защите конкуренции». Об этом со ссылкой на приказ руководителя ФАС Максима Шаскольского сообщает РБК.

«Акрихин» в апреле 2024 года вывела в оборот 22 партии лекарства для лечения сахарного диабета «Фордиглиф», которое является аналогом оригинального препарата «Форсига» англо-шведской компании AstraZeneca. Производитель «Форсиги» посчитал, что действия «Акрихина» нарушили действующий до 2028 года патент.

В AstraZeneca заявляют, что нарушение патентных прав угрожает здоровью людей ради быстрой прибыли. В компании подчеркивают, что защита инноваций необходима для продления жизни и поддержания ее качества, а также для стимулирования инвестиций в новые разработки. В AstraZeneca также считают возбуждение дела ФАС важным шагом, который должен стать ориентиром для всей отрасли и остановить патентные нарушения.

Ранее AstraZeneca обратилась в Следственный комитет из-за лекарства от диабета.