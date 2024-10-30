В России назвали ипотеку «тормозом» рынка недвижимости

Ипотека в России теперь является «не драйвером рынка недвижимости, а его тормозом». Таким мнением в беседе с «Реальным временем» поделилась руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, комментируя снижение выдачи ипотеки в стране.

«Если мы говорим о классической ипотеке, а не субсидированной, то желающих взять кредит немного: используют по материнскому капиталу, с субсидией за третьего ребенка — в случаях, когда ставка не играет роли. Еще одна группа — те, кто «покупают» ставку. Оплачивают разовую повышенную комиссию банку за снижение ставки», — отметила она.

Гендиректор ГК «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов, в свою очередь, добавил, что количество сделок на рынке первичной недвижимости в июле 2024 года сократилось на 57% на фоне отмены программ льготного ипотечного кредитования. По его словам, на рынок первички также повлияла ключевая ставка Центробанка, которая достигла 21%.

24 октября данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) показали, что объем выдачи ипотеки в России по итогам июля — сентября сократился на 47% по сравнению со вторым кварталом. За три месяца банки выдали россиянам более 245 тыс. кредитов на жилье на общую сумму 1,01 трлн рублей.

Ранее ипотечным заемщикам рассказали, как получить освобождение от НДФЛ.