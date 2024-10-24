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Россияне стали в 1,5 раза реже брать ипотеку

ОКБ: объем выдачи ипотеки в третьем квартале сократился на 47%

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Pexels

Объем выдачи ипотеки в России по итогам июля — сентября сократился на 47% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За три месяца банки выдали россиянам более 245 тыс. кредитов на жилье на общую сумму 1,01 трлн рублей.

В годовом выражении показатель просел еще значительнее — на 61%. Для сравнения: за период с июля по сентябрь 2023-го россияне взяли 621 тыс. ипотечных кредитов на 2,61 трлн рублей.

Всего по итогам первых девяти месяцев российские банки выдали порядка 929 тыс. кредитов на покупку жилья на более 4 трлн рублей. Число выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 36%, объем сократился на 31%.

Между тем средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился. В прошлом месяце он составил 4,34 млн рублей против 4,32 млн рублей в сентябре 2023-го.

Спрос на ипотеку падает на фоне высоких ставок. Экономисты советуют россиянам подождать два-три года и заключить договор на более комфортных условиях.

Ранее стало известно, какой первый взнос по ипотеке готовы заплатить россияне.

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