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Букмекеры вошли в топ-10 рекламодателей Рунета

РБК: сразу два букмекера вошли в десятку крупнейших рекламодателей Рунета

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Depositphotos

По итогам января — сентября сразу два букмекера вошли в десятку крупнейших интернет-рекламодателей в России, пишет РБК со ссылкой на данные Digital Budget.

В первой пятерке оказался «Фонбет». Вложения компании в продвижение онлайн за девять месяцев составили 4,2 млрд рублей.

Замыкает рейтинг «Лига ставок». Рекламный бюджет букмекера в сети по результатам трех кварталов оценили в 2,8 млрд рублей. Примерно столько же в онлайн-продвижения вложила компания «Олимп» (бренд OlimpBet).

Годом ранее в топ-10 рекламодателей Рунета не наблюдалось ни одного букмекера.

Лидерами по инвестициям в онлайн-рекламу в январе — сентябре были компании из сферы финансовых услуг. Второе место по объему вложений заняли маркетплейсы. Букмекеры замкнули топ-3.

До этого в России захотели закрыть доступ к букмекерам для несовершеннолетних и должников.

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