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В России хотят закрыть доступ к букмекерам для некоторых категорий граждан

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете ставок должникам

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива направлена на усиление контроля за доступом к азартным играм уязвимых категорий населения.

Согласно документу, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут заключать пари с лицами младше 18 лет, ограниченными в дееспособности по решению суда, а также с гражданами, уклоняющимися от исполнения судебных решений, в том числе по уплате алиментов.

На данный момент законодательство не предусматривает прямого запрета для организаторов азартных игр принимать ставки от таких лиц. В результате несовершеннолетние все же находят способы заключать пари, особенно через интернет, если оператор лишь формально соблюдает требования об идентификации участников.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков отметил , что выручка российских букмекерских контор в 2023 году достигла 1,2 трлн рублей, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с 2019 годом. Чебесков выразил обеспокоенность количеством участников рынка и проблемами, связанными с нелегальными онлайн-казино.

Ранее букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах.

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