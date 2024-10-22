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Россияне перестали бояться потерять работу

Аналитик Ляшок: доля боящихся потерять работу россиян снизилась до 10%

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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

За последние два года доля трудоустроенных россиян, опасающихся потерять работу, сократилась с 16% до 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.

Доля тех, кто оценивает риски потери основного места труда «низкими» или «очень низким», достигла 84%. При этом почти каждый второй россиянин сегодня уверен, что сможет легко найти новое место работы при потере основного места.

Такие изменения свидетельствуют о завершении перехода от «рынка работодателя» к «рынку соискателя», заключил эксперт.

Между тем в России существенно вырос спрос на удаленную работу. Число резюме с запросом на дистанционный и гибридный формат подскочило на 92% в сравнении с прошлым годом. При этом число вакансий с соответствующим предложением рабочего графика также выросло.

Ранее эксперт спрогнозировал, увеличатся ли зарплаты россиян из-за массового оттока мигрантов.

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