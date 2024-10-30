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Россиянам раскрыли, можно ли тратить маткапитал по частям

Депутат Гаврилов: маткапитал можно тратить частями по нескольким направлениям

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Shutterstock

Материнский капитал можно расходовать по частям, исходя из потребностей ребенка, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

«Владелец сертификата на материнский капитал имеет право потратить его частями по нескольким направлениям. Например, на обучение ребенка и на приобретение недвижимости», — пояснил парламентарий.

При покупке квартиры с использованием маткапитала есть обязательное условие: все члены семьи, включая несовершеннолетних детей, должны получить доли, отметил Гаврилов. Если жилье было приобретено в ипотеку и до момента погашения кредита в семье появился еще один ребенок, на него также нужно выделить долю, уточнил депутат.

С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют. В результате размер выплаты на первого ребенка вырастет до 677 тыс. рублей, а на второго ребенка — 894 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможность пользоваться маткапиталом.

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