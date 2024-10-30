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РИА: число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда

РИА: доля российских семей, которым денег хватает на все, достигла максимума

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Росстат опубликовал данные, в которых указано, что доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале 2024 года достигла исторического максимума. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9% на фоне 3,9% прошлого квартала и 3,4% во втором квартале 2023 года. Сейчас доля семей в этой категории стала максимальной с первого квартала 2016 года, отметили исследователи.

Также данные зафиксировали сокращение на 1% тех, у кого имеются сложности с покупкой товаров длительного пользования — до 47,6%.

Вместе с этим Росстат отметил уменьшение числа тех, кому денег хватает на еду, но трудно оплачивать ЖКХ и покупать одежду. Во втором квартале их было 10% против 10,8% за подобный период прошлого года, что также стало минимумом с начала 2016 года. Тем не менее во втором квартале среди российских семей не было тех, которым не хватает денег на еду.

Ранее в России рассказали о повышении размера детских выплат.

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