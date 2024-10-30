Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума за 12 лет

Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн, что является минимумом за последние 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные латиноамериканской страны.

Показатели за восемь месяцев текущего года на 20% меньше данных за аналогичный период прошлого года. Кроме того, это самый низкий объем продаж для Эквадора с 2012 года, когда за указанный период в Россию было ввезено 755 тысяч тонн бананов.

За последние пять лет Россия в среднем импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов, и на эту страну приходилось примерно от пятой части до четверти всего ее бананового экспорта.

В сентябре исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявлял, что Россия может увеличить закупки бананов из Гватемалы. За последний год цены на бананы в российских магазинах выросли на 31,2%. По состоянию на конец августа купить килограмм ягоды можно было в среднем за 145,2 рубля.

Ранее компания из Эквадора выиграла «банановое» дело в России на $750 тысяч.