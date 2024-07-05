Компания из Эквадора выиграла «банановое» дело в России на $750 тысяч

Компания Frutadeli из Эквадора выиграла «банановое» дело против своего российского контрагента ООО «Троя Импорт» почти на $750 тыс., пишет «Деловой Петербург».

В 2018 году стороны заключили контракт на поставку бананов. В ноябре — декабре 2020-го эквадорская компания передала покупателю шесть партий товара общей стоимостью $670,3 тыс. В Frutadeli заявили, что из той суммы «Троя Импорт» выплатила лишь немногим более $5 тыс.

Российская сторона утверждала, что ягоды поставила другая компания из Эквадора — Damascoswett, она же получила платеж в полном объеме. Тем не менее подтвердить эту версию в «Троя Импорт» не смогли.

В результате Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск, обязав «Троя Импорт» выплатить Frutadeli $748,9 тыс.: долг за поставку бананов в размере $665,3 тыс., а также $122,6 тыс. процентов.

До этого Forbes включил бананы в топ-10 самых подорожавших продуктов в России за последний год.

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