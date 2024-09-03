Стало известно, где еще Россия может закупаться бананами

Россия может увеличить закупки бананов из Гватемалы, заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Его слова приводит ТАСС.

«На протяжении многих лет ключевым поставщиком в Россию является Эквадор, на долю которого приходится более 95% всего импорта. Нарастить импорт бананов в Россию можно из Гватемалы, в других странах-экспортерах снижение производства и цены более высокие», — сказал эксперт.

За последний год цены на бананы в российских магазинах взлетели на 31,2%. На конец августа купить килограмм ягоды можно было в среднем за 145,2 рубля.

Подорожание продукта связано главным образом с двумя факторами: ростом отпускных цен на 6-20% в валюте в связи со снижением производства из-за плохой погоды и удорожание логистики.

В прошлом месяце цены на апельсиновый сок в мире обновили исторический максимум.

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