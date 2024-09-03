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Стало известно, где еще Россия может закупаться бананами

Руспродсоюз: Россия может нарастить импорт бананов из Гватемалы

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россия может увеличить закупки бананов из Гватемалы, заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Его слова приводит ТАСС.

«На протяжении многих лет ключевым поставщиком в Россию является Эквадор, на долю которого приходится более 95% всего импорта. Нарастить импорт бананов в Россию можно из Гватемалы, в других странах-экспортерах снижение производства и цены более высокие», — сказал эксперт.

За последний год цены на бананы в российских магазинах взлетели на 31,2%. На конец августа купить килограмм ягоды можно было в среднем за 145,2 рубля.

Подорожание продукта связано главным образом с двумя факторами: ростом отпускных цен на 6-20% в валюте в связи со снижением производства из-за плохой погоды и удорожание логистики.

В прошлом месяце цены на апельсиновый сок в мире обновили исторический максимум.

Ранее в России резко вырос оборот сервисов доставки продуктов.

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