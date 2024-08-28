В России предложили ввести маркировку чая после случаев с выявлением пестицидов в продукции крупных производителей. Руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов направил предложения в адрес главы правительства Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Минпромторг, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение организации.

Организация попросила в своем обращении обратить внимание на «ситуацию с содержанием пестицидов в некоторых продовольственных товарах».

Как говорится в документах, сейчас зависимость российских производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано. Пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества, времени употребления, состояния организма и других факторов. Главная опасность состоит в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать аллергенные, канцерогенные, мутагенные последствия для организма, говорится в обращении.

В ОПИ призвали принять ряд неотложных мер. Там считают, что необходимо ввести в отношении чая систему маркировки и прослеживаемости. Это позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенную с нарушением установленных требований, отметили в организации.

Также там заявили, что в России следует ввести регистрацию пестицидов, которые используются в странах — поставщиках сырья для производства чая. Речь идет о проведении всех предусмотренных экспертиз.

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