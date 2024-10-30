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Россияне рассказали, где читают профессиональные новости

«Работа.ру»: более 50% россиян читают новости по своей профессии

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Более половины — 76% — опрошенных россиян регулярно следят за новостями профессиональной среды. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего за профновостями следят жители Москвы и Московской области (34%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (17%), а также Нижегородской области (4%), Краснодарского края (3%) и Свердловской области (3%).

Среди профессиональных групп наиболее активно читают новости сотрудники производства и агропромышленного сектора (12%), строительства (12%), образования и науки (9%), бухгалтерии (9%) и транспортной отрасли (8%).

Основные источники информации — новостные сайты и аналитические материалы, которые выбрали 61% участников исследования. Социальные сети и блоги популярны у 47% опрошенных, а мессенджеры (Telegram, WhatsApp и др.) — у 44%. Около 36% респондентов предпочитают лично общаться с коллегами на профессиональных мероприятиях, а 55% отметили почтовые рассылки как удобный канал для получения информации.

Исследование показало, что 67% специалистов уверены, что профессиональные новости помогают оставаться в курсе тенденций и расширяют кругозор, способствуя саморазвитию. Еще 38% считают, что знание актуальных событий помогает наладить контакты с коллегами, а 27% отметили, что это позволяет опережать конкурентов.

Сервис «Работа.ру» провел опрос в октябре. В нем приняли участие более 400 представителей бизнеса и более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов страны.

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