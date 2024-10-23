Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс юаня на бирже составит 13,7–13,9 рубля, а официальные курсы доллара и евро — 97,5 рубля и 106 рублей соответственно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На следующей неделе, с завершением налогового периода, наиболее вероятным сценарием видится ослабление рубля. То, что рубль сейчас почти не реагирует на фактор поддержки в виде подготовки компаний к налоговым платежам, может указывать на силу факторов давления. Спрос на иностранную валюту остается повышенным, в частности, из-за активного восстановления импорта», — отметил эксперт.

Он добавил, что при этом предложение валюты ограничено из-за санкционных эффектов, ценовой неустойчивости нефти, добровольных сокращений добычи сырья в рамках обязательств перед ОПЕК, запрета на экспорт бензина. Эксперт допустил, что к пику налогового периода рубль способен организовать локальную контратаку, потеснив юань к 13,3 рубля, а доллар — под 96 рублей. По оценке Шепелева, ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу также может придать рублю уверенности в моменте, хотя фундаментальный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики носит накопительный характер и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года.

По данным Мосбиржи на 12:35 мск 23 октября, юань стоит 13,5 рубля. Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ на среду, составляют 96,59 рубля и 104,87 рубля соответственно.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в случае повышения ключевой ставки.