Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии в одностороннем порядке

Отныне банки не имеют права в одностороннем порядке увеличивать комиссии по договорам займа и вводить новые. Соответствующее решение принял Верховный суд России, сообщает РИА Новости.

В Верховном суде РФ рассматривалось дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту с возможностью снятия наличных без комиссии. Позже банк изменил условие договора и ввел комиссию за снятие с кредитки любой суммы. Это не понравилось мурманчанину и стало поводом для судебного разбирательства.

В результате Верховный суд постановил, что в одностороннем порядке банки не могут изменять условия договора, увеличивать размеры комиссий или вводить новые, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа).

12 октября россиян предостерегли от оформления кредитов онлайн. По мнению декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова, при очном оформлении и личном посещении банка люди, как правило, внимательно изучают все пункты договора. Банк, в свою очередь, проверяет подлинность документов и идентичность личности заемщика. При оформлении онлайн чаще всего заемщики не уделяют должного внимания тщательному изучению документов. В результате они рискуют заключить договор на невыгодных для себя условиях. Кроме того, при оформлении кредитов в интернете существует высокий риск кражи личных данных.

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