Россиянам рассказали, на что хватит средней суммы кредита

Россияне могут использовать среднюю сумму потребительского кредита на ремонт квартиры, покупку бытовой техники и лечение. Об этом «Газете.Ru» сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Средняя сумма кредита в 164,9 тыс. рублей вполне достаточна для замены старого холодильника, стиральной машины или для обновления мебели в одной комнате. Также эти деньги могут пойти на оплату медицинских услуг, например, стоматологического лечения или плановой операции. Некоторые могут использовать кредит для оплаты обучения или курсов повышения квалификации», — отметил аналитик.

По его словам, если речь идет о срочной необходимости — например, замене сломавшейся техники или неотложном лечении, кредит может быть оправданным решением. Однако, если расходы не срочные, и их можно отложить, накопление на ту или иную цель может быть более выгодным вариантом, уверен Антонов.

Он призвал учитывать процентную ставку по кредиту и сравнивать ее с темпами инфляции и возможной доходностью от инвестирования сбережений. Если процентная ставка по кредиту высокая, накопление может быть предпочтительнее, уточнил эксперт.

Он также обратил внимание на тенденцию снижения среднего размера кредита в последние месяцы. По мнению Антонова, это может говорить о том, что россияне стали более осторожно подходить к кредитованию из-за экономической неопределенности или роста процентных ставок. Возможно, люди стараются брать кредиты на меньшие суммы, чтобы снизить финансовую нагрузку в будущем, допустил аналитик.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2024 года средний размер потребительского кредита в России составил 164,9 тыс. рублей. Сумма снизилась на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 12,9% с начала года.

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