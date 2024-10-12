Россиян предостерегли от оформления кредитов онлайн

Оформление кредитов онлайн - это быстрый и удобный способ получить необходимые финансовые средства. Однако, он таит в себе определенные риски, которые обязательно нужно учитывать, рассказал «Газете.Ru» д.ю.н, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, электронный договор имеет точно такую же юридическую силу, как и бумажный. Но при очном оформлении и личном посещении банка люди, как правило, внимательно изучают все пункты договора. Банк, в свою очередь, проверяет подлинность документов и идентичность личности заемщика. При оформлении онлайн чаще всего заемщики не уделяют должного внимания тщательному изучению документов. В результате они рискуют заключить договор на невыгодных для себя условиях.

«Онлайн-кредитование нередко сопровождается скрытыми платежами: дополнительными комиссиями, страховками, штрафами и так далее. Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 N 353 «О потребительском кредите (займе)» договор потребительского кредита должен содержать все существенные условия, включая процентные ставки и комиссии. При невнимательном изучении договора заемщик может не заметить этих нюансов, так как в реальности онлайн-кредиторы иногда скрывают эти данные или предоставляют их в расплывчатой форме», - отметил он.

При оформлении кредитов в интернете существует высокий риск кражи личных данных. Мошенники часто создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы банков и кредитных организаций. Пользователи могут вводить на таких сайтах личную информацию, включая паспортные данные, номера банковских карт и пароли, которые попадают к злоумышленникам. На компьютер или смартфон пользователя при переходе на непроверенные сайты различных финансовых организаций может быть установлено вредоносное программное обеспечение, которое перехватывает вводимые логины, пароли и данные платежных карт.

«Используя украденные данные, мошенники создают фальшивые аккаунты пользователей и оформляют кредиты на подставных лиц. Причем гражданин может узнать о наличии у него кредита случайно, когда сумма долга будет уже достаточно внушительной. В соответствие с новеллами 2024 года в Федеральном законе «О национальной платежной системе» предусмотрены новые механизмы возврата похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков, однако эти правила не покрывают все ситуации обмана граждан со стороны злоумышленников и требуют значительных временных затрат», - объяснил юрист.

Также стоит помнить о рисках, связанных с защитой персональных данных. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», кредитные организации обязаны обеспечивать защиту этой информации. Однако существует риск утечки данных, который может привести к финансовым потерям и угрожать безопасности человека.

«Поэтому перед оформлением онлайн-кредита рекомендуется удостовериться в надежности кредитной организации и проверить наличие у нее необходимой лицензии на сайте Центрального банка РФ. Заемщикам стоит внимательно изучать все пункты договора и условия получения и возврата средств при оформлении кредита онлайн. А также использовать только проверенные и надежные ресурсы и сайты и не предоставлять личные данные посторонним лицам», - резюмировал он.

Ранее выяснилось, что более половины россиян, берущих ипотеку, выплачивают ее раньше срока.