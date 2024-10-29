Россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры в начале 2025 года

Цены на новостройки в России в следующем году продолжат расти, уверена эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta Estate Елена Земцова. Ее слова приводит «Лента.ру».

«В начале 2025 года тенденция к росту цен сохранится примерно на том же уровне, до 15%. Скорее всего, более заметным будет рост цен по массовым сегментам. Сократится количество скидочных лотов», — прогнозирует Земцова.

При этом в преддверии Нового года количество акционных предложений вырастет, считает эксперт. По ее словам, по наименее ликвидным лотам скидки будут достигать 30%.

В последнее время россияне стали брать ипотеку на более долгие сроки. Средний запрашиваемый срок кредита вырос до 25 лет. При этом в августе прошлого года он составлял 21 год.

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