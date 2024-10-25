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Состояние Маска достигло $270,3 млрд на фоне роста акций Tesla

Bloomberg: состояние Маска взлетело на $33,5 млрд в связи с ростом акций Tesla

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Состояние американского миллиардера Илона Маска выросло на 33,5 миллиарда долларов, достигнув 270,3 миллиарда, благодаря увеличению стоимости акций автомобильной компании Tesla на 22%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, этому поспособствовали самая значительная квартальная прибыль автопроизводителя с лета прошлого года и его прогноз об увеличении в следующем году продаж машин на 30%.

Маск, который третий год подряд возглавляет список богатейших американцев, теперь на $61 млрд опережает основателя Amazon Джеффа Безоса, находящегося на втором месте в рейтинге.

Накануне акции Tesla выросли в цене, значительно превысив имевшиеся прогнозы. Компания смогла оправиться от сложного второго квартала и превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию. Так, прибыль на акцию составила $0,72, превысив прогноз инвесторов в $0,60.

Маск в ходе пресс-конференции заявил о достигнутых компанией в третьем квартале рекордных показателях и выразил надежду, что Tesla станет самой прибыльной компанией в мире.

Ранее полиция Калифорнии отказалась ездить на автомобилях Tesla.

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