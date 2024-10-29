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Биткоин подорожал до максимума с начала июня

Курс биткоина превысил $71 тысячу впервые с 7 июня

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Depositphotos

Стоимость биткоина во вторник превысила $71 тыс. Курс первой криптовалюты поднялся выше этой отметки впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Пик был зафиксирован в 5:25 по московскому времени и составил $71 450,95. По состоянию на 9:57 стоимость биткоина составила $71 105,48 (+4,91%).

Другие криптовалюты утром 29 октября также демонстрируют рост. Курс Ethereum составил $2619,70 (+5,49%), Solana — $180,45 (+4,06%), Dogecoin — $0,164 (+15,39%).

Финансист и криптоэксперт Наталья Вдовина допускает, что в течение 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу. Дальнейший курс криптовалюты будет зависеть от действий центральных банков США и Китая, отметила она. По словам Вдовиной, сегодня инвестиции в биткоин являются хорошей стратегией на длительной дистанции. Между тем спекулировать ВТС достаточно рискованно из-за чувствительности монеты к новостям.

Ранее в Европе назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества.

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