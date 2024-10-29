Россияне отвернулись от одного вида кредитов

Число выдач кредитов в торговых точках (POS-кредит) по итогам сентября сократилось на 43% в годовом выражении, до 333 тыс. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Общий объем выданных займов за прошлый месяц составил 27 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Число заемщиков снизилось до 4,6 млн россиян, хотя еще в марте составляло 5,5 млн.

Аналитики объясняют снижение темпов POS-кредитования рядом причин. Одна из них — замещение кредитными картами, которые являются менее чувствительными к регуляторным изменениям. Также постепенно популярность начинает набирать оплата частями. Пока этот продукт наиболее востребован в сегменте покупок до 10 тыс. рублей.

Прошлый год стал рекордным для POS-кредитов в России. Выдача подскочила на 41% по сравнению с 2022-м и практически достигла 500 млрд рублей.

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