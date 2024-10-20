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Путин сообщил о трехкратном росте товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин: товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Как сказал глава государства, между двумя странами выполняются все договоренности. Они в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства, отметил он.

«За последние три года товарооборот увеличился в три раза», — продолжил российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

При этом он отметил, что за семь месяцев 2024 года товарооборот между двумя государствами скорректировался в сторону понижения.

«Это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям», — добавил лидер РФ.

Вечером 20 октября Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево президента ОАЭ.

В этот же день лидер Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее в России назвали преимущество страны перед Западом на Ближнем Востоке.

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