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Цена на золото обновила исторический рекорд

Стоимость золота впервые в истории превысила отметку $2,7 тыс.

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в четверг впервые в истории превысила $2700. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Декабрьский фьючерс на золото на CME достиг $2702 за унцию по состоянию на 14:40 мск. С начала года цена деривативов на драгметалл выросла на 28,8%.

Согласно исследованию JPMorgan, золото традиционно дорожает в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря репутации безопасного актива. Его низкая связь с другими инструментами делает золото «эффективным страховочным активом».

Аналитики Citigroup прогнозировали, что во второй половине 2024 года средние цены золота могут держаться выше $2500 за унцию, а через 6-18 месяцев подняться вплоть до $3000. По их оценкам, в 2024 году средняя стоимость драгметалла составит $2350, а в 2025 году — $2875 за унцию.

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего рекордного роста цен на золото в 2025 году из-за возобновления крупных притоков в биржевые фонды (ETF) и ожиданий снижения ставок ведущими ЦБ, включая ФРС США.

До этого россиянам назвали шесть способов заработать на золоте.

Ранее в Москве поймали двоих мужчин со слитками золота на 18,5 млн рублей.

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