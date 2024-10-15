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ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты бойцам СВО

Госдума приняла в I чтении проект о возврате средств за авиабилеты бойцам СВО

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает закрепить получение полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с е Леонидом Слуцким. Изменение должно быть внесено во вторую часть статьи 108 Воздушного кодекса Российской Федерации.

До этого правительственная комиссия поддержала законопроект, которым предполагается возвращать полную стоимость авиабилета в случае отказа от перелета в связи с призывом на службу по мобилизации и прохождением службы по контракту в зоне СВО. В отзыве подчеркивается, что нововведение обеспечит снижение финансовой нагрузки граждан, которые исполняют конституционный долг по защите страны, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.

Ранее в российском регионе увеличили разовую выплату для контрактников.

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