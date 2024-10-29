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Российские компании пожаловались на «глубокий кризис» импортозамещения

«Ведомости»: крупные компании России сообщили о кризисе импортозамещения

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Крупные компании в России столкнулись с «глубоким кризисом» импортозамещения. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Технологий доверия».

Организация провела опрос среди почти 60 компаний – лидеров рынка из 15 отраслей, среди которых наиболее широко представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли.

Ее респондентами стали директора по закупкам, 68% из них заявили о проблемах с замещением поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей.

Глубокий кризис в этой сфере выражается в усложнении и удорожании логистики, проблемах с трансграничными платежами и отказах в работе с компаниями РФ многолетних партнеров-поставщиков, рассказал исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский.

По его словам, многие компании до сих пор полагаются на такие временные меры, как покупка недоступных запчастей и компонентов в странах, ведущих посредническую торговлю.

Он считает, что решение нужно искать в локализации и аналогах. По его мнению, кризис в сфере закупок закончится, когда «все компании во всех отраслях проделают эволюционные шаги в этом направлении».

16 октября Роспотребнадзор заявил, что импортозамещение продуктов завершено.

Ранее в России спрогнозировали резкий рост цен на отечественные авто.

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