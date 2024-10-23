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В России спрогнозировали резкий рост цен на отечественные авто

Автоэксперт Шапарин: цены на отечественные авто могут вырасти в 2025 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Цены на отечественные автомобили могут подскочить минимум на 70 тыс. рублей с 1 января 2025 года на фоне возвращения значительной части требований техрегламента. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отметил, что пока в России рано говорить о полноценном импортозамещении. При этом обязательные системы, которые должны будут вернуться, будут преимущественно импортными, подчеркнул эксперт.

«Речь идет в основном не о налаживании собственных производств, а о формировании санкционно устойчивых логических цепочек, которые позволяют закупать и ввозить в страну необходимые компоненты. Ну и, конечно, было бы странно, если бы наши производители упустили возможность продавать автомобили улучшенной комплектации по более высоким ценам, — сказал Шапарин.

Эксперт добавил, что повышение цен на машины может также спровоцировать увеличение расходов на закупку компонентов.

Накануне сообщалось, что Минпромторг России предложил с 1 января 2025 года отказаться от упрощенных требований техрегламента для автопрома и вернуть обязательные требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости и систем пассивной безопасности в автомобилях. В 2022 году власти ввели упрощенный техрегламент из-за антироссийских санкций.

Ранее в России спрогнозировали повышение доступности отечественного автопрома из-за утильсбора.

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