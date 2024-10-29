ЦБ повысил курс доллара до 97,23 рубля

Центральный банк России зафиксировал официальный курс доллара США на вторник, 29 октября, на уровне 97,23 рубля, курс евро составил 105,2229 рубля, а юаня — 13,6103 рубля. Эти данные опубликованы на сайте регулятора.

Отмечается, что впервые с 18 октября курс доллара превысил отметку в 97 рублей.

На выходные и понедельник Банком России были установлены следующие курсы: доллар США — 96,6657 рубля, евро — 104,8094 рубля, юань — 13,5007 рубля. Таким образом, курс доллара увеличился на 56,43 копейки, евро — на 41,35 копейки, а юань — на 10,96 копейки.

25 октября российский Центробанк третий раз подряд повысил ключевую ставку — сразу на 200 базисных пунктов, с 19 до 21% годовых. Это рекордное значение ставки с 2002 года. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не рассматривал вариант сохранить ставку неизменной. Более того, ЦБ допускает вероятность повышения ключевой ставки в декабре.

Ранее экономист оценил влияние новой ключевой ставки на курс рубля.