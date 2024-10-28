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Обвинения Усманова в подкупе олимпийских судей назвали нарушением кодекса журналиста

В СМИ назвали успешным процесс Усманова против канала ARD

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миллиардер и избранный президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов добился успеха в процессе против канала ARD. Об этом в статье немецкого издания WELT заявил журналист Оливер Гротманн.

Как сообщала «Газета.Ru», 4 августа в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх журналист ARD Хайо Зеппельт обвинил Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании. В итоге Земельный суд Гамбурга запретил распространение основного тезиса сюжета, ARD признал это решение законным, а на Зеппельта было подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Также в связи со сделанными в ходе репортажа заявлениями журналист получил личное предупреждение от представляющего Усманова адвоката Йоахима Штайнхефеля. Юрист подчеркнул, что Зеппельт и ARD нарушили журналистский принцип проявления должной осмотрительности и «кодекс журналиста». По его мнению, это было сделано с целью нанести ущерб репутации Усманова, всех фехтовальщиков и Международной федерации фехтования.

«Решения американских арбитров, опровергающие инсинуации, были скрыты от публики. Каждый портит свою репутацию так, как считает нужным», — добавил адвокат.

Штайнхефель, представляющий также интересы Международной федерации фехтования (FIE) сообщил, что организация планирует дальнейшие юридические действия против авторов обвинений.

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