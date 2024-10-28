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ШОС обсуждает создание единой платежной системы

Генсек ШОС Чжан Мин: сейчас обсуждается создание единой платежной системы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Создание единой платформы для платежей обсуждают в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в беседе с «Известиями».

«Обсуждение (по созданию единой платежной системы. — «Газета.Ru») сейчас идет в неофициальном формате», — отметил он.

Кроме того, организация продолжает работать в направлении увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, подчеркнул Чжан Мин. С 2022 года доля взаиморасчетов в нацвалютах между странами ШОС увеличилась с 40 до 92%.

«Работа по этой линии активно продвигается», — добавил Чжан Мин.

В июле заместитель генерального секретаря организации Джанеш Кейн отмечал, что создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоены отключением России от SWIFT и заморозкой российских активов.

Членами ШОС в настоящее время являются десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Путин рассказал о роли нацвалют в расчетах БРИКС.

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