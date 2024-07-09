В ШОС изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах. Об этом «Известиям» сообщил замгенсека организации Джанеш Кейн.

«Есть необходимость создать цифровую и финансовую инфраструктуру для внедрения такой сложной системы в 10 разных странах, — рассказал замгенсека ШОС.

Он отметил, что создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоены отключением России от SWIFT и заморозкой российских активов.

4 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля нацвалют в расчетах РФ и ШОС за четыре месяца достигла 92%. Он напомнил о предложении России заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.

До этого стало известно о планах БРИКС создать единую платформу для расчетов в цифровых нацвалютах.

Ранее в Китае предложили создать ассоциацию ШОС в новой сфере.