Путин рассказал о роли нацвалют в расчетах БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС уделяют большое внимание увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях. Его слова приводит РИА Новости.

«Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов», — заявил он.

До этого сообщалось, что в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможность создания единой системы для платежей в национальных валютах. Замгенсека организации Джанеш Кейн отметил, что создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоены отключением России от SWIFT и заморозкой российских активов. 4 июля президент России сообщил, что доля национальных валют в расчетах Российской Федерации и ШОС за четыре месяца достигла 92%.

Ранее стало известно о планах БРИКС создать единую платформу для расчетов в цифровых нацвалютах.