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Путин рассказал о роли нацвалют в расчетах БРИКС

Путин: БРИКС уделяет большое внимание доле национальных валют в расчетах

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС уделяют большое внимание увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях. Его слова приводит РИА Новости.

«Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов», — заявил он.

До этого сообщалось, что в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможность создания единой системы для платежей в национальных валютах. Замгенсека организации Джанеш Кейн отметил, что создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоены отключением России от SWIFT и заморозкой российских активов. 4 июля президент России сообщил, что доля национальных валют в расчетах Российской Федерации и ШОС за четыре месяца достигла 92%.

Ранее стало известно о планах БРИКС создать единую платформу для расчетов в цифровых нацвалютах.

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