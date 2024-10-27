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Аэропорт Минска сообщил об отмене рейсов в ряд городов России зимой

Аэропорт Минска сообщил об отмене рейсов в ряд городов РФ в осенне-зимний период

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Виктор Толочко/РИА Новости

Между Минском и российскими городами в осенне-зимний период отменяется ряд рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

Осенне-зимнее расписание полетов будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года.

«Согласно новому сезонному расписанию планируется выполнение регулярных полетов по 27-ми направлениям... В зимнем сезоне не будут выполняться рейсы в Махачкалу, Мурманск, Пермь», — заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что в осенне-зимнем расписании авиакомпания «Победа» не будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга и московского аэропорта Внуково.

27 октября российские авиакомпании перешли на зимнее расписание. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, которые определены Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association). 16 октября сообщалось, что в новом сезоне география полетов «Аэрофлота», а также ряда дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает порядка 260 направлений.

Ранее сообщалось об увеличении числа прямых рейсов из России на Бали.

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