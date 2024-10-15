«Аэрофлот» анонсировал расширение числа маршрутов в зимнем расписании

Группа «Аэрофлот» переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 27 октября по 29 марта 2025 года. В новом сезоне география полетов «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 260 направлений, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По сравнению с зимним сезоном прошлого года этот показатель вырос на 8%. Группа «Аэрофлот» ввела 33 новых маршрута.

Из 260 направлений более 140 — внутренние.

Из главного базового аэропорта «Шереметьево» авиакомпании группы будут выполнять полеты по 111 направлениям, а количество маршрутов, минуя Москву составит 134.

Собственная география полетов «Аэрофлота» в осенне-зимнем сезоне включает 126 направлений.

Лоукостер «Победа» будет летать по 84 авиалиниям, а авиакомпании «Россия» по 110.

Среди новых направлений «Аэрофлота» — рейсы из Москвы, Чебоксар и Элисты в Денпасар, из Санкт-Петербурга — в Алматы и Бангкок, из Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска в китайский город Санья.

Авиакомпания «Победа» начнет летать из столичного аэропорта «Внуково» в Астрахань, Ташкент и Ош. Из Махачкалы — в Дубай и Абу-Даби, из Ставрополя – в Стамбул, из Екатеринбурга — в Калининград и т.д.

Новые направления авиакомпании «Россия» представлены рейсами из Красноярска в Омск, Новосибирск и Пермь, из Санкт-Петербурга — в Нальчик и Горно-Алтайск, из Владивостока — в Шанхай.

Также будет работать туристическая программа полетов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы.

Кроме того, группа «Аэрофлот» продолжит выполнять программу «Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Помимо этого, «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы из Москвы в 8 городов Дальневосточного федерального округа. В период новогодних каникул на дальневосточных направлениях частота полетов будет увеличена.

Для любителей горнолыжных курортов «Аэрофлот» предложит рейсы в Сочи, Минеральные воды, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Южно-Сахалинск и другие.