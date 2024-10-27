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Стало известно о переходе авиакомпаний России на зимнее расписание

РИА: авиакомпании РФ переходят на зимнее расписание

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Российские авиакомпании приняли решение перейти на зимнее расписание. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, летнее и зимнее расписания являются сезонами, которые определены Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association). Планируется, что зимнее расписание продлится до последней субботы марта.

В этом сезоне авиакомпании планируют предлагать своим пассажирам больше билетов, чем год назад. Кроме того, открываются новые направления

Так, еще в середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта состоялось совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами. В ходе встречи была подтверждена готовность к переходу на осенне-зимний период.

Также 16 октября стало известно, что в новом сезоне география полетов «Аэрофлота», а также ряда дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает порядка 260 направлений.

Ранее сообщалось об увеличении числа прямых рейсов из России на Бали.

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