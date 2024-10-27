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В Сербии могут отменить запрет на исследования в атомной энергетике

Министр Попович: Сербия может разрешить исследования в атомной энергетике

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Depositphotos

Республика Сербия может снять мораторий на исследования в области атомной энергетики. Об этом сообщил министр международных экономических отношений при правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС.

«Мораторий еще существует <…> Ожидаем, что этот мораторий будет снят», — отметил он.

Попович подчеркнул, что Российская Федерация — лидер в мире по строительству современных атомных станций. По его мнению, и Сербии, и России в настоящее время нужно концентрироваться на потенциале развития мирного атома.

Издание Financial Times со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства писало о том, что в ближайшие несколько лет мировая выработка электроэнергии на АЭС будет расти примерно на 3% в год, превышая уровень, существовавший до пандемии. Рост будет обусловлен вводом в эксплуатацию новых реакторов в Китае и Индии, а также восстановлением мощностей во Франции после профилактических остановок в прошлом году.

Международное энергетическое агентство отмечало, что рост низкоуглеродной атомной и возобновляемой энергетики помогает вытеснить ископаемое топливо из электроэнергетического баланса.

Ранее эксперт назвал возможные места строительства электростанций на Дальнем Востоке.

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