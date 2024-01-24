Атомная генерация превысит допандемический уровень в 2024 году

По прогнозам, в ближайшие несколько лет мировая выработка электроэнергии на АЭС будет расти примерно на 3% в год, превышая уровень, существовавший до пандемии. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам агентства в 2024 году производство электроэнергии на АЭС достигнет исторического максимума в 2915 ТВт-ч, превысив предыдущий рекорд в 2809 ТВт-ч, установленный в 2020 году. Ожидается, что в 2024 году производство увеличится еще на 3 %, а в 2026 году— на 1,5 %.

Рост будет обусловлен вводом в эксплуатацию новых реакторов в Китае и Индии, а также восстановлением мощностей во Франции после профилактических остановок в прошлом году. МЭА отмечает, что рост низкоуглеродной атомной и возобновляемой энергетики помогает вытеснить ископаемое топливо из электроэнергетического баланса.

Атомная энергетика возвращается после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году, чему способствуют усилия по сокращению выбросов CO2 и озабоченность энергетической безопасностью. На недавнем климатическом саммите COP28 более 20 стран обязались утроить ядерные мощности к 2050 году.

Однако, по прогнозам, на Китай и Индию придется более половины новых ядерных мощностей до 2026 года. Влияние Китая в этом секторе растет: сейчас страна обеспечивает 16 % мировой атомной генерации, в то время как в 2014 году этот показатель составлял всего 5%.

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