Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вырос «индекс кофе с бутербродом»

Стоимость условного завтрака россиян выросла на 3,5 пункта

close
zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине октября вырос на 3,5 пункта и составил 141,3 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

В расчет «Бутербродекса» входят семь продуктов: батон (400 г), ветчина (200 г), масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), кофе (95 г) и сахар (1 кг). Аналитики отслеживают динамику среднего чека по каждому товару.

За первые две недели месяца сильнее всего подорожали огурцы — на 18,4%, до 135 рублей. Также значительно выросли цены на сахар (+14,3%, до 80 рублей). Кроме того, увеличился средний чек на кофе (+7,3%, до 221 рубля) и батон (+4,7%, до 45 рублей).

Между тем стоимость ряда продуктов снизилась. Так, сливочное масло подешевело на 8,2%, до 190 рублей, ветчина — на 8,1%, до 194 рублей, сыр — на 3,7%, до 210 рублей.

Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, когда инфляция снизится до 4%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами