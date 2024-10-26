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Назван топ-10 стран для проведения свадьбы

Турция и Мальдивы стали самыми популярными направлениями для свадебных туров

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Турция является самым популярным направлением среди россиян для проведения свадеб. Об этом пишет АТОР.

Второе место в списке востребованных направлений для свадебных туров заняли Мальдивы. Тройку замыкает Таиланд. В топ-10 также вошли ОАЭ, Индонезия, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Маврикий и Египет.

«Туристов, которые выбирают для свадебного путешествия Мальдивы, Сейшелы или Маврикий в этом году существенно больше (более чем в два раза) по сравнению с прошлым годом. Много запросов на проведение свадьбы или медового месяца на Бали и в Таиланде», – рассказали в «Русском экспрессе».

При этом продолжительность таких туров за последние 10 лет заметно сократилась. Если раньше россияне бронировали поездки в среднем на две недели, то сейчас количество дней сократилось до 7-10 дней.

Россия, в свою очередь, начала привлекать больше иностранных путешественников. Одним из центров притяжения туристов из стран дальнего зарубежья является Москва. Турпоток иностранцев в столицу за полгода подскочил на 70%.

Ранее была названа самая популярная страна у российских туристов.

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