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Стало известно, сколько иностранцев посетили Москву за полгода

Заммэра Москвы Сергунина: турпоток из стран дальнего зарубежья вырос на 70%

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Кирилл Зыков/РИА Новости

По итогам января — июня турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья взлетел на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поделилась заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова приводит «Интерфакс».

Чаще всего Москву в первом полугодии посещали путешественники из Китая. Число туристов из КНР подскочило в 2,4 раза год к году, до порядка 190 тыс. визитов. В тройку лидеров также вошли Турция (35,2 тыс. прибытий) и Индия (28,5 тыс. прибытий).

Количество визитов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки по результатам первых двух кварталов выросло вдвое, до 60,6 тыс. въездов и 17,2 тыс. въездов соответственно.

Иностранцы возобновили интерес не только к поездкам в Россию, но и к отечественному фондовому рынку. Как сообщили в Газпромбанке, число звонков и сообщений от зарубежных инвесторов в последние недели выросло до максимума за последние 18 месяцев.

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.

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