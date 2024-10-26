Экономист назвал самый выгодный способ вложения денег

Сейчас россиянам выгоднее всего положить деньги на банковский вклад, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит «Лента.ру».

«В таких условиях, когда ставка по вкладам равна в среднем 20%, все остальные виды инвестиций не выдерживают конкуренции», — заявил он.

При этом экономист отметил, что банки прибегают к различным уловкам по вкладам. Например, кредитные организации не всегда позволяют переоформить вклад, который был по прежним условиям, на новые. Возможно, придется открыть вклад в новом банке, чтобы получить лучшие условия, заключил Беляев.

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, перекладывая деньги из одного банка в другой под приветственную ставку, действующую для новых клиентов. Обычно она существенно выше базовой ставки и действует только в первое время после открытия продукта.

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