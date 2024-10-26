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Экономист назвал самый выгодный способ вложения денег

Экономист Беляев: вклад в банке является самым выгодным способом вложения денег

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Depositphotos

Сейчас россиянам выгоднее всего положить деньги на банковский вклад, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит «Лента.ру».

«В таких условиях, когда ставка по вкладам равна в среднем 20%, все остальные виды инвестиций не выдерживают конкуренции», — заявил он.

При этом экономист отметил, что банки прибегают к различным уловкам по вкладам. Например, кредитные организации не всегда позволяют переоформить вклад, который был по прежним условиям, на новые. Возможно, придется открыть вклад в новом банке, чтобы получить лучшие условия, заключил Беляев.

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, перекладывая деньги из одного банка в другой под приветственную ставку, действующую для новых клиентов. Обычно она существенно выше базовой ставки и действует только в первое время после открытия продукта.

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