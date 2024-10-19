Россиянам рассказали, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, перекладывая деньги из одного банка в другой под приветственную ставку, заявил кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

Многие кредитные организации предлагают приветственные ставки по накопительным счетам для новых клиентов. Обычно она существенно выше базовой ставки и действует только в первое время после открытия продукта.

«Целесообразно по окончании срока действия приветственной ставки в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», – отметил Балынин.

Среди наиболее выгодных инструментов вложений для россиян сегодня можно выделить инвестиционные золотые монеты. Как отмечают экономисты, этот сегмент рынка при горизонте инвестиций от пяти лет и выше приносит заметный доход.

Ранее россиянам посоветовали избавиться от наличной валюты.