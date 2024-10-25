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Coca-Cola отзывает миллионы бутылок из-за опасных частиц

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве

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Freepik

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн пластиковых бутылок объемом 0,5 литра. Причиной стали риски попадания внутрь опасных частиц, сообщает РИА Новости.

Есть вероятность, что в небольшое количество бутылок могли попасть фрагменты металла, приводит издание комментарий компании. Такие риски возникли из-за сбоя на производстве: судя по всему, в процессе розлива лимонада сломалось сито.

В августе суд обязал компанию Coca-Cola выплатить рекордный штраф в размере $6 млрд — ее обвиняют в неуплате налогов.

Одной из главных причин роста цен на колу стало введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года. Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков отметил, что акциз в 7 рублей за литр привел к увеличению затрат производителей, что отразилось на стоимости продукции.

До этого врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, что в жару не следует пить напитки с высоким содержанием сахара, кофе и энергетики, так как они могут усилить жажду и нагрузку на сердце. Также она предупредила, что алкоголь, включая пиво, не подходит для утоления жажды в жаркую погоду.

Ранее бортпроводники пожаловались на травмы из-за взрывающихся в полете банок Coca-Cola.

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