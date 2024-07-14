Названы напитки, которые нельзя пить в жару

В жару не следует пить напитки с высоким содержанием сахара, например, пакетированные соки или газировку, кофе, а также энергетики. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт -диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

«Сладкие газированные напитки или пакетированные соки с добавлением сахара не спасут от жажды в жару. Наоборот сахар в составе этих напитков потом может усилить это чувство. Также крайне нежелательно пить энергетические напитки. Несмотря на то, что в их составе могут присутствовать полезные витамины и минералы, в них также есть кофеин. Он обладает стимулирующим воздействием, может усиливать частоту сердечных сокращений и давать дополнительную нагрузку на сердце в жару», – рассказала врач.

Кофе тоже не следует пить в жару из-за высокого содержания кофеина. Кроме того, по словам специалиста, горьковатый привкус напитка наоборот может спровоцировать жажду.

«Многие пьют пиво для утоления жажды, однако алкоголь употреблять в жаркую погоду тоже не стоит. Под воздействием алкоголя притупляется бдительность, снижается самоконтроль и человек может упустить возможное ухудшение самочувствия, вызванное повышенной потерей жидкости в жару», – заключила Чехонина.

Ранее врач назвала напитки, которые можно пить в жару.