Бортпроводники пожаловались на травмы из-за взрывающихся в полете банок с газировкой

Бортпроводники американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines жалуются на взрывающиеся банки с кока-колой, которые становятся причиной травм. Об этом говорится на портале Paddle Your Own Kanoo.

Один из сотрудников авиакомпании получил глубокий порез из-за жестяной банки с газировкой, взорвавшейся прямо во время полета, в итоге ему пришлось наложить множество швов. Его коллеги рассказали, что постоянно находятся в напряжении и полагают, что они станут следующими, кто получит серьезную травму из-за взрыва напитка на работе.

Пострадавшие стали писать об инцидентах, случившихся в воздухе, в специальной группе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для бортпроводников. Как удалось выяснить бортпроводникам Southwest Airlines, сотрудники других авиакомпаний не сталкивались с такой проблемой.

Тем не менее в Southwest Airlines нештатные случаи на борту из-за взрывающихся банок Coca-Cola происходят ежедневно. Их частота возрастает летом по мере того, как средняя температура поднимается на всей территории США.

Источники в Southwest Airlines говорят, что причину взрывающихся банок с напитками нельзя свести только к одному фактору, такому как высокая температура, но авиакомпания утверждает, что знает об этой проблеме и уже начала принимать меры по ее решению.

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